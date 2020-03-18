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18 мар 2020

Представлена новая Hyundai Elantra

Представлена новая Hyundai Elantra
Автор фото: фирма-производитель

В Калифорнии прошла презентация нового поколения Hyundai Elantra. Седан кардинально изменился визуально и технически

Новинка выполнена в стиле, который корейский бренд называет «чувственной спортивностью», иначе говоря, здесь применён такой же стиль, как на Hyundai Sonata. В целом, автомобиль кардинально отличается от предшественника. Передняя решетка выполнена в стиле концепта Hyundai Le Fil Rouge 2018 года, а на боках и корме появилось огромное количество граней и ломаных линий. В дополнение к этому Элантра теперь преподносится в качестве четырехдверного купе, а покатый склон заднего стекла и стоек крыши роднит седан с фастбеком.

Но не внешностью единой - по технической части автомобиль также претерпел некоторые изменения. На Hyundai Elantra устанавливается 2,0-литровый бензиновый мотор, выдающий 149 л.с. и 179 Нм. Он работает в паре с вариатором. Также впервые в семействе будет доступен гибридный вариант. В нем используется 1,6-литровый ДВС с непосредственным впрыском. Мотор работает по циклу Аткинсона. Вместе с электродвигателем мощностью 44 л.с. он развивает 141 л.с. и 264 Нм. Также на борту предусмотрена литий-ионная батарея емкостью 1,32 кВт*ч. Гибрид оснащается 6-скоростным «роботом». Заявленный расход топлива — 4,7 л/100 км.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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