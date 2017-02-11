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11 фев 2017

Hyundai представил «заряженную» версию хэтчбека Elantra для США

Hyundai представил «заряженную» версию хэтчбека Elantra для США
Автор фото: фликр.ком

Южнокорейская компания Hyundai в рамках минувшей Чикагской автовыставки представила американскую версию хэтчбека Elantra, а также его «заряженную» модификацию.

Спустя почти полгода после официальной презентации европейской версии хэтчбка i30, южнокорейский автопроизводитель показал его американскую модификацию, которая на там более известна под именем Elantra. И, несмотря на то, что два хэтча имеют радикальные отличия, новый Elantra будет преподноситься американским клиентам как «европейский» автомобиль.

Если в Европе моторная гамма Hyundai i30 составлена из двигателей с рабочим объемом от 1,0 до 1,6 литра и отдачей до 160 л.с., то американский вариант уже в «базе» поставляется с бензиновым двухлитровым «атмосферником» GDI, который, в зависимости от комплектации, может работать в паре с 6-ступенчатыми МКПП и АКПП. Кроме того, в конструкции европейской версии используется многорычажная подвеска, тогда как в американском варианте установлена полузависимая.

Еще одно отличие заключается в том, что кроме стандартной версии американским клиентам Hyundai будет представлена его «заряженная» версия GT Sport. У него, как и у стандартного хэтча для Европы, будет установлена многорычажная подвеска, улучшенная тормозная система, а также турбированный 1,6-литровый T-GDI мощностью 201 л.с.. Помимо шестиступенчатой МКПП, для хот-хэтча будет доступен 7-диапазонный «робот» с системой двойного сцепления.

Новинка выйдет на американский авторынок уже этим летом. В России же будет продаваться европейская версия автомобиля.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, АвтоВести, Drive

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