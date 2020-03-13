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13 мар 2020

На Hyundai Elantra повесят букву «N»

На Hyundai Elantra повесят букву «N»

У седана следующего поколения, который дебютирует в середине марта, появится «заряженная» N-модификация

Как сообщает издание The Corean Car Blog, седан получит двигатель мощностью в 275 лошадиных сил. Речь идет о двухлитровом четырехцилиндровом турбированном моторе, который, в частности, устанавливают на хот-хэтч Hyundai i30 N. Агрегат, работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач, однако есть предположение, что седан также предложат в модификации с восьмидиапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Публичная премьера Hyundai Elantra (на домашнем рынке — Avante) нового поколения состоится 17 марта: автомобиль покажут в США и Южной Корее. Модель построят на новой платформе, которая позволит сделать машину длиннее, шире и ниже предшественника.

В России пока продается седан Hyundai Elantra нынешнего поколения, последний раз обновившийся в начале 2019 года. Автомобиль доступен со 128-сильным 1,6-литровым двигателем, а также с двухлитровым агрегатом мощностью 149 лошадиных сил. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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