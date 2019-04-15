Genesis анонсировал премьеру нового автомобиля в Нью-Йорке

Премиальный бренд компании Hyundai - Genesis планирует привезти на автосалон в Нью-Йорке свою новую модель. Вся информация о машине держится в секрете

На данный момент, компания опубликовала тизерный видеоролик, который не раскрывает никаких подробностей о будущем автомобиле. Не исключается, что на мотор-шоу публике будет продемонстрирована серийная версия первого кроссовера Genesis под названием GV80. Автомобиль должен составить конкуренцию Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Дизайн серийной модели будет повторять одноименный концепт. По неофициальным данным, машина получит 3,8-литровый бензиновый двигатель V6 и полный привод.

Правда, издание Motor1 спешит опровергнуть эту информацию и заявляет, что кроссовера Genesis стоит ждать лишь ближе к осени нынешнего года. Есть мнение, что на автосалоне корейцы представят концепт некоего будущего электрокара, причем премьера серийной версии этой машины состоится не раньше 2021 года. Как сообщалось ранее, модельная линейка Genesis к 2020 г. будет состоять как минимум из шести моделей. В будущем под маркой Genesis будут разработаны еще один кроссовер и спортивное купе.