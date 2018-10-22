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22 окт 2018

Genesis набирает разгон в борьбе за Российский рынок

Genesis набирает разгон в борьбе за Российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

По итогам продаж за истекшие месяцы нынешнего года машины марки Genesis в России подняли свои показатели более чем в два раза в сравнении с аналогичным промежутком прошедшего года

Таких результатов компания добилась благодаря многим факторам. Главную роль сыграло очень удачное обновление модельного ряда, начавшееся в 2016 году. С тех пор Genesis ежегодно выводит по паре новинок каждый год. Последнее обновление произошло в текущем году с выходом нового спортивного седана G 70.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Уже озвучены намерения о выводе на рынок шести новых моделей в ближайшие два года.

Цены на эти автомобили нельзя назвать бюджетными. Седан Genesis G90 стоит в салонах от 4,78 млн. руб. За полноприводный G80 дилеры в России просят от 2,55 млн. руб. А спортседан G70 стоит в базе 1,99 млн. рублей.

Тем не менее, у Genesis в РФ большие планы по расширению рынка. Эта марка находит всё больше поклонников среди россиян. Одна из причин – высокое сочетание современных параметров комфорта и безопасности, ходовых качеств, надёжности в эксплуатации.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, speedme

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