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11 апр 2017

Genesis привезет в Нью-Йорк новый концепт

Genesis привезет в Нью-Йорк новый концепт
Автор фото: фирма-производитель

На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютирует новый концепт премиального отделения Hyundai, бренда Genesis. Премьера состоится 12 апреля этого года

Это все, что известно, но с учетом утвержденной линейки моделей Genesis на 2017-2020 годы, можно с уверенностью говорить о том, что публике покажут концепт кроссовера. Концепт небольшого седана, серийная версия которого, получит индекс G70, компания показывала здесь же в прошлом году. Конечно, остается вариант, что на мотор-шоу будет показан предсерийный вариант G70, но в Genesis говорят о том, что концепт будет «полностью» новым.

Бренд Genesis вышел на рынок в конце 2015 года с представительским седаном G90, который пришел на смену Hyundai Eqqus. В прошлом году продажи Genesis составили 87 130 автомобилей, причем 66 029, или 76% от общего объема продаж, автомобилей были проданы на внутреннем рынке Южной Кореи, где действуют запретительные пошлины на дорогие машины иностранного производства. Первые два месяца этого года особо ситуацию не исправили: по всему миру Genesis продал всего 10 938 автомобилей. Поэтому именно кроссовер очень важен для молодой южнокорейской марки: этот сегмент растет быстрее других по всему миру.

Помимо расширения модельного ряда Genesis намерен выходить и на новые рынки. По словам главы Genesis Марка Фитцжеральда в 2019 году бренд выйдет на китайский рынок.

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