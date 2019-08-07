Первый кроссовер Genesis появится в этом году

Первый кроссовер Genesis готов к осенней премьере и проходит финальные испытания на дорогах общего пользования

Очертания кузова нового Genesis GV80 напоминают одноименный концепт, показанный в Нью-Йорке в 2017 году, отличительными особенностями которого стали вертикальная решетка радиатора и ниспадающая линия крыши. Внешне серийная модель окажется не столь футуристичной за счет фар, ручек дверей и зеркал заднего вида, но в целом будет напоминать концепт.

Двигатели и коробки передач новому кроссоверу достанутся от седана G80. Таким образом, GV80 получит не только 2-литровый турбированный двигатель мощностью 245 л.с., но и 3,8-литровый мотор V6 мощностью 315 л.с., а также 3,3-литровый турбированный V6 мощностью 370 л.с.