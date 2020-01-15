Представлен первый кроссовер Genesis

Состоялась официальная презентация среднеразмерного кроссовера GV80 корейской премиум-марки Genesis. Автомобиль доберется и до российского рынка

Что касается дизайна, то руководитель дизайна концерна Люк Донкервольке, известный авторством облика кроссовера Bentley Bentayga, отметил, что новым идентификатором всех автомобилей Genesis будет стилизованное под эмблему марки оформление передней части: радиаторная решетка, повторяющая геральдический щит, и фары-«крылья». Кроме головной оптики в GV80 он воспроизведен также и в задних фонарях, декорировании передних крыльев и интерьера.

С технической точки зрения автомобиль построен на на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя, которая также используется в основе G70, G80 и G90. Базовые версии будут иметь привод на заднюю ось, более продвинутые — постоянный полный привод с электронной имитацией блокировки заднего дифференциала, способствующей выдерживанию траектории в скоростных поворотах. Двигатели для GV80 — 3,0-литровый турбодизель (278 л.с., 578 Нм) и бензиновые 2,5-литровый (304 л.с., 422 Нм) и 3,5-литровый (380 л.с., 530 Нм). Коробка передач — 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.