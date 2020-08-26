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26 авг 2020

Hyundai привезла в Россию ограниченную серию кроссовера Santa Fe

Hyundai привезла в Россию ограниченную серию кроссовера Santa Fe
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai объявила о старте продаж в России новой лимитированной версии кроссовера Santa Fe под названием Black&Brown

Компания Hyundai объявила о старте продаж в России новой лимитированной версии кроссовера Santa Fe под названием Black&Brown. Новинку выпустят ограниченным тиражом в 300 экземпляров. Такие машины отличаются от других черным цветом кузова Phantom Black, глубокой тонировкой задних стекол, темным хромом на радиаторной решетке, боковыми молдингами, а также ё9-дюймовыми легкосплавными дисками.

Интерьер кроссовера выполнен в коричневых тонах с добавлением черных элементов. Сиденья, передняя панель и двери отделаны натуральной и экокожей. Автомобиль укомплектован цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Hyundai Santa Fe Black&Brown доступен с бензиновым мотором объемом 2,4-литра мощностью 188 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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