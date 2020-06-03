Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe

Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу

Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata. Пока не называются точные данные, но обещано снижение веса и центра тяжести, улучшение управляемости и повышение уровня безопасности. Моторная линейка осталась нераскрытой. В России Santa Fe продается с тремя двигателями: 2,2-литровым дизельным (200 л.с.), а также бензиновыми «атмосферниками» объемом 2,4 (188 л.с.) и 3,5 литра (249 л.с.). Не исключено, что ассортимент будет изменен (во всяком случае, в Европе). Пока известно лишь, что Santa Fe впервые станет предлагаться в качестве мягкого и подзаряжаемого гибрида.

Дизайн модели тоже изменился. Существенно переработана передняя часть автомобиля. Решетка увеличена в размерах, а полоски дневных ходовых огней теперь уходят вниз. Они формируют буквы Т, чем напоминают «молоты Тора» — фирменный элемент Volvo (только у шведских машин они ориентированы горизонтально). Форма сот передней решетки будет отличаться в зависимости от версии: Standard или Luxury. Не обошлось без изменений и сзади. Фонари получили новую форму и графику, к тому же теперь они соединены друг с другом светящейся планкой.