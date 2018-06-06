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6 июн 2018

Hyundai представил роскошную версию Santa Fe

Hyundai представил роскошную версию Santa Fe
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai относится к массовым автопроизводителям (к тому же у нее есть премиальный суббренд Genesis). Но и ей хочется иметь в гамме выделяющуюся роскошью модель.

Для создания таковой корейцы выбрали новое поколение Santa Fe, что вполне логично: кроссовер возглавляет модельный ряд Hyundai. Версия, которую назвали Inspiration, отличается внешним декором, богатым оснащением и улучшенной шумоизоляцией.

Внешне отличия Inspiration от обычного Santa Fe минимальны: боковые пороги здесь окрашены в цвет кузова, а серебристая вставка в переднем бампере раскинулась на всю его ширину. Также здесь хромированные радиаторная решетка и корпуса зеркал. Кроме того, топовая версия оснащается 19-дюймовыми легкосплавными колесами.

Салон (включая дверные карты и переднюю панель) обшиты дорогой кожей бордового цвета. Передние стекла отныне двухслойные. А водитель может переключать передачи с помощью подрулевых лепестков. Кроме того, Hyundai Santa Fe Inspiration оснащается не стандартными корейскими шинами, а «улучшенными» немецкими, которые считаются более тихими.

Пока такая версия продается исключительно на внутреннем рынке Кореи, но не исключено, что может добраться и до других рынков. По крайней мере, в России она была бы весьма кстати!

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При написании новости использовалась информация:
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