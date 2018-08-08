Hyundai Santa Fe занимает позицию флагмана марки на российском рынке. Весной этого года компания представила новое поколение этой модели, которое сейчас добралось и до наших дилеров

У нас Hyundai Santa Fe оснащается знакомыми по прежнему поколению моторами: бензиновыми 2,4-литровым (188 л.с.) и 2,2-литровым турбодизелем (200 л.с.). Все автомобили поставляются к нам с полным приводом и автоматическими коробками передач.

В России Hyundai Santa Fe представлен в четырех комплектациях: Family, Lifestyle, Premier, High-Tech. В базовой комплектации машина получила задний парктроник, 2-зонный климат-контроль, мультируль с клавишами управления круиз-контролем и систему автоматического выравнивания высоты кузова. Стоимость комплектации Family составляет 1 999 000 руб.

Среди опций комплектации Lifestyle доступна полностью светодиодная оптика, кожаный салон, аудиосистема с поддержкой AppleCarPlay/AndroidAuto с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, система бесключевого доступа и другие. Стоимость бензиновой версии 2 159 000 руб., дизельной - 2 329 000 руб.

К данной комплектации предлагается пакет опций безопасности SmartSense, в который входят система автоматического торможения, интеллектуальный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом, система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне, система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, система слежения за состоянием водителя и система безопасного выхода. Стоимость пакета составляет 90 000 руб.

В комплектации Premier доступны премиум-аудиосистема KRELL, навигационная система c 8-дюймовым экраном, 18-дюймовые легкосплавные колеса, цифровая приборная панель с семидюймовым цветным экраном, вентиляция передних сидений, электропривод сиденья водителя, электропривод багажника, система автоматической парковки и др. Стоимость бензиновой версии 2 329 000 руб., дизельной - 2 499 000 руб. В качестве опций к комплектации доступны пакет SmartSense и вариант семиместного салона.

В топовую комплектацию High-Tech стоимостью 2 699 000 руб., помимо пакета SmartSense, включены светодиодные фары с поворотным светом, 19-дюймовые’ легкосплавные колесные диски с шинами Continental, система кругового видеообзора с помощью камер, регулировки сидений водителя и пассажира, память настроек сиденья водителя и наружных зеркал, система распознавания присутствия пассажиров сзади, беспроводное зарядное устройство и шторки на окнах задних дверей. Для данной комплектации опционально доступны семиместный салон и пакет Exclusive, которой включает проекцию показаний приборов на лобовое стекло и панорамную крышу с люком. Стоимость пакета Exclusive - 80 000 руб.

