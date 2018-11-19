Новый Hyundai Santa Fe - идеал дактилоскопии

Китайский рынок уникален по своей природе, ибо на него попадают такие автомобили, которых более в мире нет. Недавно на салоне в Гуанчжоу показали новый Hyundai Santa Fe- удлиненный и оснащенный собственной системой идентификации

Разумеется, этот автомобиль предназначается для китайского рынка и более ни для кого. С точки зрения дизайна он разительно отличается от своего европейского собрата. Если передняя часть абсолютно идентична, например, российскому Santa Fe, который появился совсем недавно, то задняя часть автомобиля иная - увеличены окна в задних стойках, кроме того им добавлено массивное хромированное обрамление. Линия оптики также изменилась:угловатые задние фонари визуально объединены горизонтальной световой полосой. Собственно, сам автомобиль стал длиннее.

Самое интересное, традиционно, находится внутри. Для начала, вспомните, как американские автомобили периода девяностых годов оснащались кодовым замком на дверях, в Hyundai пошли еще дальше и добавили Santa Fe настоящую дактилоскопическую систему. Да, теперь открыть и завести автомобиль можно с помощью отпечатков пальцев. Еще одной интересной фишкой стал селектор автоматической коробки передач, точнее его отсутствие. Вместо него режимы выбираются кнопками.