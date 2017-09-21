Седан бизнес-класса Hyundai Sonata ушел с российского рынка в 2013 году. Тогда представители компании объясняли это низкой квотой для нашего рынка и предложили европейского одноклассника, седана i40. Однако, корейцы приняли решение вернуть Sonata, которая за это время пережила смену поколений, а в этом году еще и рестйлинг, на наш рынок.

Обновленная Hyundai Sonata будет предлагаться у нас с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 2,4-литровым мотором мощностью 188 л.с. Все машины исключительно с «автоматом» и передним приводом.

Для российских покупателей будет предложено шесть комплектаций, причем первые три доступны только для 2-литрового мотора, а вторые — для более мощного.

Уже в базовой версии Primary (1 245 000 рублей) седан оснащен шестью подушками безопасности, системой стабилизации, аудиосистемой, подогревом передних сидений, зеркалами с электроприводом и обогревом и штампованными 16-дюймовыми колесами. Корейский седан на 100-150 тысяч рублей дешевле конкурентов — Toyota Camry, Ford Mondeo и Mazda6.

В топовой комплектации Business (1 695 000 рублей) есть практически все, что можно ожидать от машины даже в премиум-сегменте: 2-зонный климат-контроль, кожаный салон, вентиляция передних сидений, шторки на задних стеклах и даже беспроводная зарядка для смартфона.

Машины к нам будут импортировать: калининградский «Автотор» лишился налоговых льгот, а продажи в D-классе невелики и не покроют затрат на локализацию производства.