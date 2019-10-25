Новая Hyundai Sonata для Росси. Спойлер: маленькое разочарование

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую Hyundai Sonata локального производства. Из документа следует, что в России новинку предложат с двигателями от предшественника

Да, двигателей семейства Smartstream, которые положены седану восьмого поколения на других рынках, нам, к сожалению, не видать. С конвейера завода в Калининграде новая Sonata будет сходить со 150-сильным мотором объемом два литра, который предлагался и для автомобиля предыдущего поколения. Кроме того, модель получит 2,5-литровый двигатель с отдачей 179 лошадиных сил. Отметим, что первый агрегат работает на бензине АИ-95, а второй можно кормить и АИ-92.

Что касается двигателей, которых мы не увидим, то речь идет о моторе Smartstream G1,6 T-GDi —бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 180 л. с. и крутящим моментом 265 Нм. Важно отметить, что в новом двигателе также используется интегрированная система терморегулирования, которая быстро нагревает или охлаждает двигатель до оптимальной температуры.