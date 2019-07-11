«Яндекс» превратил Hyundai Sonata в беспилотник

Компании Hyundai Mobis и «Яндекс» представили прототип беспилотного автомобиля на базе Sonata восьмого поколения. В будущем такие «Сонаты» появятся на российских дорогах

Выбор автомобиля обусловлен тем, что Sonata построена на современной платформе, разработанной при активном участии инженеров дочерней компании южнокорейского концерна Mobis. Такая «тележка» позволяет встраивать в машину систему автономного управления. В настоящее время машина проходит заключительные тесты на закрытом полигоне, после чего эту «Сонату» можно будет встретить на улицах Москвы.

Позднее Яндекс и Hyundai Mobis планируют вывести на дороги общего пользования ещё несколько беспилотников, созданных на базе новых моделей Hyundai и Kia. Сейчас в автопарке Яндекса 50 беспилотников, построенных на базе Toyota Prius V, к концу 2019 года парк беспилотных автомобилей Яндекса превысит 100 штук. Цель проекта Яндекс и Hyundai Mobis — создание автопилота четвёртого уровня автономности (езда без помощи водителя в большинстве ситуаций), а затем и пятого уровня (полная автономность). Отработанные технологии будут предлагаться другим автопроизводителям.