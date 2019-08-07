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7 авг 2019

Новая Hyundai Sonata приедет в Россию с одним двигателем

Новая Hyundai Sonata приедет в Россию с одним двигателем
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт опубликовал сертификационные документы на седан Hyundai Sonata нового поколения, и, судя по всему, нас кое-чем обделили

Судите сами, в Южной Корее новая Соната предлагается с двухлитровым «атмосферником» мощностью 160 л.с., 180-сильной «турбочетвёркой» 1.6 и в 195-сильной гибридной версии. Последние две модификации сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а самая слабая – с шестиступенчатым «автоматом».

Так вот, всего вышеперечисленного у нас не будет, во всяком случае, на первое время. Модификация для российского рынка -  атмосферный 2,5-литровый двигатель, мощностью 179 л.с. (232 Н•м), который будет сочетаться с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. К слову, российский дебют седана Hyundai Sonata нового поколения запланирован на 2020 год.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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