Новые Hyundai Sonata можно будет открывать с помощью смартфона

Южнокорейская автомобильная марка продемонстрирует на автосалоне в Нью-Йорке работу новой технологии бесключевого доступа под названием Digital Key

Где-то месяц назад мы уже писали о данной технологии. Правда, тогда была представлена только общая информация. Теперь же проект обрастает некоторыми подробностями. Автомобиль «общается» с мобильным устройством через NFC антенны. Например, чтобы открыть дверь машины — водителю достаточно просто поднести смартфон к дверной ручке, в которую также встроена антенна NFC. Еще один такой датчик расположится на центральной консоли и позволяет заводить автомобиль также через прикосновения гаджета. После авторизации электронный ключ позволит удаленно управлять различными системами автомобиля на расстоянии не более 9 метров.

Интересно, что для пользования технологией необходимо будет скачать специальное приложение, в котором можно будет зарегистрировать до четырех пользователей на один автомобиль. К слову, первым технологию Digital Key получат автомобили Hyundai Sonata, а в продажу такие автомобили поступят уже осенью этого года.