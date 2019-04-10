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10 апр 2019

Новые Hyundai Sonata можно будет открывать с помощью смартфона

Новые Hyundai Sonata можно будет открывать с помощью смартфона
Автор фото: фирма-производитель

Южнокорейская автомобильная марка продемонстрирует на автосалоне в Нью-Йорке работу новой технологии бесключевого доступа под названием Digital Key

Где-то месяц назад мы уже писали о данной технологии. Правда, тогда была представлена только общая информация. Теперь же проект обрастает некоторыми подробностями.  Автомобиль «общается» с мобильным устройством через NFC антенны. Например, чтобы открыть дверь машины — водителю достаточно просто поднести смартфон к дверной ручке, в которую также встроена антенна NFC. Еще один такой датчик расположится на центральной консоли и позволяет заводить автомобиль также через прикосновения гаджета. После авторизации электронный ключ позволит удаленно управлять различными системами автомобиля на расстоянии не более 9 метров.

Интересно, что  для пользования технологией необходимо будет скачать специальное приложение, в котором можно будет зарегистрировать  до четырех пользователей на один автомобиль.  К слову, первым технологию Digital Key получат автомобили Hyundai Sonata, а в продажу такие автомобили поступят уже осенью этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, dni24.com

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