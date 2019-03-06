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6 мар 2019

Представлена новая Hyundai Sonata

Представлена новая Hyundai Sonata
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai Sonata нового поколения превратилась из седана в четырехдверное купе, что соответствует новой политике дизайна компании под названием Sensuous Sportiness Design (Чувственный спортивный дизайн). К слову, премьера автомобиля состоится 19 апреля на автосалоне в Нью-Йорке

Как заявил старший вице-президент и глава Hyundai Design Center Санг Юп Ли: «Sonata получила инновационный силуэт, похожий на купе. Короткий задний свес и покатая низкая линия крыши создают сбалансированную внешность, а фирменный хромированный молдинг Hyundai теперь проходит и вдоль капота, визуально удлиняя его. Молдинг имеет также светодиодное освещение».

Интересно, что автомобиль  немного увеличился в размерах. Это положительно сказалось на пространстве в салоне, который теперь имеет новую архитектуру и отделку. При его создании дизайнеры вдохновлялись самолетом Stealth. Также в автомобиль добавили много технологичных опций, например, цифровой ключ на базе смартфона. То есть, его владельцы, загрузив специальное приложение на смартфон, смогут с помощью него разблокировать двери и запускать двигатель.

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