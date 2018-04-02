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2 апр 2018

В России начали собирать Hyundai Sonata

В России начали собирать Hyundai Sonata
Автор фото: фирма-производитель

На российском заводе «Автотор» начали собирать седаны Hyundai Sonata для российского рынка. Машины собирают методом крупноузловой сборки.

Причем Hyundai Sonata импортировали из Южной Кореи более полугода, в отличие от других моделей, которые локализуют на «Автоторе» иногда еще до старта продаж. Связано это с тем, что калининградский завод потерял право на льготы при крупноузловой сборке и теперь получает госсубсидии.

Седаны приходят на «Автотор» фактически в собранном виде: в Калиниграде им лишь прикручивают колеса, устанавливают навесное оборудование, фары и бамперы. Поэтому и на цене машины это никак не отразится: локализация сборки нулевая.

Не изменились и комплектации. Hyundai Sonata по-прежнему представлена на российском рынке с двумя бензиновыми двигателями объемом 2 (150 л.с.) и 2,4 (180 л.с.) литра с ценой от 1 275 000 рублей. Локализация и присвоение российского VIN-кода позволит госпорганам закупать эти автомобили.

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При написании новости использовалась информация:
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