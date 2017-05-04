Компания Hyundai приняла решение возобновить в России продажи седанов Sonata. Седан должен появиться в России в сентябре этого года

Также, летом российские дилеры получат хэтчбеки i30 нового поколения, а в российском отделении компании рассматривают возможность привезти и «заряженную» N-версию данной модели.

«Если говорить о новинках, то в этом году у нас их еще две: в июне мы планируем запустить в России i30 нового поколения – это будет очень интересный автомобиль. Сейчас мы также прорабатываем запуск абсолютно уникальной машины на базе i30 – это серия i30 N, по-настоящему спортивный автомобиль, созданный новой командой инженеров и дизайнеров. Дату запуска пока назвать сложно. Также в 2017-м мы возвращаем в Россию Sonata – в сентябре планируем официально открыть продажи этого автомобиля в России. Это будет Sonata нового поколения, фейслифт, и она начнет продаваться практически во всем мире одновременно: в Корее – летом, а потом сразу в России», — заявил исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в интервью изданию «Автомобиль года».

Новое поколение хэтчбека Hyundai i30 было представлено осенью прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Хэтчбек получил двигатели объемом от одного литра до 1,4 литра (100, 120 и 140 л.с.) и три турбодизеля мощностью от 95 до 133 л.с.

После обновления Hyundai Sonata получила внешние изменения в стиле последних моделей Hyundai, у нее изменилась оптика, а новая версия с турбодвигателем получила иной аэродинамический обвес. Седан получил новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и 2-литровый турбодвигатель мощностью 245 л.с. Более «спокойные» версии оснащаются атмосферными двигателями мощностью 163 л.с. и 180 л.с., а также турбодизелем мощностью 141 л.с.