Новый Hyundai Tucson оказался революционным

Спустя пять лет после выхода Tucson третьего поколения производитель представил совершенно новый автомобиль четвертой генерации

Дизайн новинки выполнен в последней итерации фирменного стиля Hyundai, которая называется «Чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness). Снаружи автомобиль почти не отличается от шоу-кара Hyundai Vision T, показанного в 2019 году. Экстерьер характеризуют динамичный профиль и хитрые переплетения многочисленных ломаных линий. Фары и решетка радиатора визуально объединены в T-образную композицию.

Для Hyundai Tucson будут доступны несколько вариантов двигателей и гибридных установок. Самые простые — с бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI мощностью 150 л.с. или дизельным CRDi Smartstream ДВС такого же объема (115 л.с.). Заявлена и пара гибридных вариантов. В первом случае 1.6 T-GDI сочетается с 60-сильным электромотором и литий-ионной батареей емкостью 1,49 кВт*ч. Общая отдача составляет 230 л.с. Автомобиль оснащается 6-ступенчатым «автоматом», привод может быть передним или полным. А чуть позже появится подключаемый гибрид мощностью 265 л.с.