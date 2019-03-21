Hyundai представил спортивную версию кроссовера Tucson

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line. Мировые продажи автомобиля должны начаться уже в мае нынешнего года. Цены на новинку пока держатся в секрете

От обычного кроссовера новинка отличается внешним «обвесом»: новая решетка радиатора, новая форма фар и новые диски. В салоне используется кожаная обивка сидений с контрастной красной прострочкой. Опционально клиентам предложат панорамную крышу и аудиосистему Krell с девятью динамиками.

Что касается техники, то автомобиль предлагается с 2,0-литровым дизельным мотором, работающим по технологии «мягкий гибрид». Обычному двигателю помогает мотор-генератор, питающийся от 48-вольтой бортовой сети. Мощность силовой установки составляет 185 лошадиных сил. Также доступна гибридная модификация с 1,6-литровым дизельным агрегатом. В этом случае мощность кроссовера составит 136 лошадиных сил. Также в гамму моторов вошел 1,6-литровый бензиновый турбо-мотор с отдачей 177 лошадиных сил. На выбор клиентам предложат шестиступенчатую механическую коробку передач либо семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.