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2 авг 2018

Hyundai рассказал о Tucson для России

Hyundai рассказал о Tucson для России
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Hyundai Tucson, пусть и проигрывает по популярности бюджетной компактной Creta, но пользуется неплохим спросом в России: за первое полугодие было продано более 10 тысяч машин

Сейчас в России появился обновленный кроссовер, который представили еще в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке. Изменения во внешности минимальны: новые радиаторная решетка, дневные светодиодные ходовые огни и бампер. В салоне самым заметным изменением стало перемещение экрана мультимедийной системы из центральной консоли на ее верх.

Для российского рынка двигатели остались прежними. Это 2-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., 1,6-литровый турбоагрегат мощностью 177 л.с. и 2-литровый турбодизель (185 л.с.). Последний получил новый 8-ступенчатый «автомат».

Комплектаций также по-прежнему шесть: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Однако их состав изменился.  В комплектации Family появилась мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, камерой заднего вида и USB-разъемом для подзарядки гаджетов задних пассажиров. В версии Lifestyle: полностью светодиодные фары, передний парктроник, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания. В комплектации Dynamic появились новые 18-дюймовые легкосплавные колеса, электропривод двери багажной двери и светодиодные фонари. Наконец, топовая версия High-Tec дополнена функцией автоматического переключения с дальнего на ближний свет, беспроводной зарядкой для смартфонов, адаптивным круиз-контролем и системой слежения за усталостью водителя

После обновления подорожали бензиновые версии кроссовера. Так базовый вариант (Primary, механика, передний привод) подорожал на 30 тысяч рублей до 1 399 000 рублей. А вот комплектации с турбодизелем, наоборот, подешевели: цены на них начинаются с отметки в 1 769 000 рублей, что на 100 тысяч рублей меньше, чем до рестайлинга.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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