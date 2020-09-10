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10 сен 2020

Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson и дата начала производства

Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson и дата начала производства
Автор фото: фирма-производитель

У кроссовера Hyundai Tucson нового поколения будут заряженная модификация с 290-сильным двигателем и гибридная силовая установка

На момент начала сборки нового Tucson у него будет только одна базовая модификация. Её оснастят 1,6-литровым турбомотором с отдачей в 180 л.с. и 264 Нм крутящего момента.

28 сентября на конвейер встанет «подогретый» Tucson N Line, который оснастят гибридной установкой на базе всё того же турбомотора. Суммарная отдача заявлена на уровне 230 л.с. и 350 Нм крутящего момента, но будет ли у такого вседорожника возможность передвижения на электротяге и подзарядки от бытовой сети, не уточняется.

Для Туссана разработают также полноценную спортивную модификацию, которая будет именоваться Tucson N. Для неё подготовят 2,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 290 л.с. и 421 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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