Кроссовер Hyundai Creta является бессменным лидером сегмента SUV на российском рынке. Корейцы сделали спецверсию данной модели, которая получила название Limited Edition

Спецверсия доступна с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.), передним приводом и автоматом. К базовому оснащению добавлены опции, которые ранее были доступны только для топовых моделей. Это 17-дюймовые легкосплавные колеса, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида с динамической разметкой, радиаторной решеткой с хромированными горизонтальными ламелями, серебристыми накладками на передний и задний бамперы. Естественно, машина получила шильдики с названием спецсерии.

В оснащение кроссовера в версии Limited Edition входят две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, дневные ходовые огни, электроусилитель руля, зеркала с электроприводом и обогревом, сиденья, обшитые тканью, мультируль, система мониторинга давления в шинах.

Hyundai Creta Limited Edition обойдется в 1 113 900 рублей. Среди дополнительных опций руль с подогревом (2000 руб.) и окраска металлик/перламутр (6000 руб.). Спецверсия кроссовера будет выпущена тиражом в 1800 экземпляров.