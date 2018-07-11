Автомобильный портал Motorpage
11 июл 2018

Hyundai Creta получила лимитированную версию

Hyundai Creta получила лимитированную версию
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Hyundai Creta является бессменным лидером сегмента SUV на российском рынке. Корейцы сделали спецверсию данной модели, которая получила название Limited Edition

Спецверсия доступна с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.), передним приводом и автоматом. К базовому оснащению добавлены опции, которые ранее были доступны только для топовых моделей. Это 17-дюймовые легкосплавные колеса, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида с динамической разметкой, радиаторной решеткой с хромированными горизонтальными ламелями, серебристыми накладками на передний и задний бамперы. Естественно, машина получила шильдики с названием спецсерии.

В оснащение кроссовера в версии Limited Edition входят две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, дневные ходовые огни, электроусилитель руля, зеркала с электроприводом и обогревом, сиденья, обшитые тканью, мультируль, система мониторинга давления в шинах.

Hyundai Creta Limited Edition обойдется в 1 113 900 рублей. Среди дополнительных опций руль с подогревом (2000 руб.) и окраска металлик/перламутр (6000 руб.). Спецверсия кроссовера будет выпущена тиражом в 1800 экземпляров.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Creta

Hyundai продал 100-тысячную Creta

08 мая 2018
Hyundai Creta

Продажи Hyundai Creta достигли 80 тысяч

26 января 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получил новое оснащение

04 августа 2017
Hyundai Creta

Hyundai Creta получила новую опцию

07 июня 2017
Hyundai Creta 1,6

Полный привод для Hyundai Creta 1,6

14 марта 2017

Hyundai Creta российской сборки вышли на украинский авторынок

24 октября 2016

 Новости Hyundai Creta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- harley-davidson sport glide легким движением руки Мотоциклы
11 июля 2018


"Легким движением руки"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Тест драйв
09 июля 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше"
Ravon R4 - ravon r4 2016 спутник дачника
Тест драйв
06 июля 2018

Ravon R4
"Спутник дачника"
Lexus ES - lexus es 2019 радикально изменил характер
Тест драйв
04 июля 2018

Lexus ES
"Lexus ES радикально изменил характер"

Написано новостей:

2 1 5 4 6