Hyundai показал новое поколение кроссовера ix25

В России этот кроссовер известен под именем Creta. Автомобиль стал больше предшественника и получил мультимедиа в стиле электрокаров Tesla

Кроссовер получился на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и на 7 мм ниже модели первого поколения. Размер колесной базы увеличился на 20 миллиметров. Что касается внешности, то автомобиль получил двухсекционные фары головного света в стиле модели Kona, а также дополнительную пластиковую защиту нижней части кузова. Интересные изменения коснулись и интерьера - в салоне появился новый отдельный вертикальный дисплей мультимедийного комплекса в стиле электрокаров Tesla.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Актуальная версия Hyundai ix25 доступна с турбированным двигателем объёмом 1.4 литра мощностью 130 л.с. и 125-сильным "атмосферником" 1.6 литра. Что касается даты выхода, то в Китае автомобиль появится уже до конца этого года, ориентировочно в августе. Производство наладят на совместном предприятии Beijing Hyundai.