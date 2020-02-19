Новая Creta для России: подробности

Кроссовер Hyundai Creta второго поколения для российского рынка представят в 2021 году. Интересно, что весной нынешнего года с текущим поколением автомобиля должен произойти рестайлинг

Как сообщает Авто.ру, со ссылкой на представителя компании Hyundai, российская Creta второго поколения не будет похожа на одноимённый кроссовер для рынка Индии или на китайский ix25. Она будет элегантнее, но всё равно получит более «сложный» и необычный дизайн, чем нынешняя модель.

Куда интересней выглядят изменения в технической части автомобиля. В основу российской версии Hyundai Creta ляжет доработанная платформа от нынешнего кроссовера с элементами от более современной архитектуры К2, на базе которой построены Kia Seltos и Ceed. В отличие от Селтоса, Крета не получит новый вариатор — вместо этого новинка унаследует от предшественника шестиступенчатые «механику» и «автомат», а также атмосферные двигатели объёмом 1,6 и 2,0 литра.