Представлена новая Hyundai Creta

В Санкт-Петербурге состоялась премьера кроссовера Hyundai Creta для России нового поколения. Фактически, перед нами точная копия китайского кроссовера ix25

Начать стоит с того, что новая «Крета» подросла в размерах, пусть и не на много, но все же – прирост есть! Например, в длину кроссовер прибавил три сантиметра, причем два из них пришлись на размер колесной базы. В ширине есть тоже прибавка – в один сантиметр. Увеличенные размеры расширили и багажный отсек – теперь его объем составляет 433 литра. Что касается внешности, то теперь автомобиль стал похож на старший Tucson. Во всяком случае, «лицо» у моделей стали практически идентичными. Интерьер тоже изменился - появилась новая центральная консоль.

Расширился и набор опций в различных комплектациях. Уже базовая комплектация Hyundai Creta будет оснащаться 8-дюймовым сенсорным дисплеем, более дорогие версии получат монитор диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, среди опций появится панорамная крыша со сдвижным люком.