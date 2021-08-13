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13 авг 2021

Представлена «умная» Hyundai Creta

Представлена «умная» Hyundai Creta
Автор фото: фирма-производитель

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представляет новую спецверсию компактного кроссовера Hyundai Creta второго поколения – Smart

Основное отличие этой версии от других заключается в наличии комплекса интеллектуальных систем безопасности Smart Sense. В пакет Smart Sense входят адаптивный круиз-контроль (SCC), система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA), ассистент удержания автомобиля в полосе (LKA) и система удержания в центре полосы (LFA), система предотвращения фронтального столкновения на перекрестке (FCA-JT), система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA), система обзора слепых зон (BVM), система слежения за состоянием водителя (DAW), система безопасного выхода (SEW) и система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA).

Отметим, что Creta в версии Smart будет предлагаться лишь с одной силовой установкой – двухлитровым 150-сильным двигателем, который работает с 6-ступенчатым автоматом. Также данная версия кроссовера будет по умолчанию доступна с системой полного привода HTRAC.

При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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