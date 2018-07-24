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24 июл 2018

«Спортивная» Hyundai Creta получила телевизор

«Спортивная» Hyundai Creta получила телевизор
Автор фото: фирма-производитель

В России Hyundai Creta — лидер в сегменте кроссоверов и внедорожник практически с момента появления, но кроссовер под таким же именем продается и, например, в Бразилии.

Недавно там обновили «спортивную» версию кроссовера. Внешние изменения свелись лишь к замене хромированной накладки на багажной двери на темную. Также инженеры компании перенастроили подвеску кроссовера с целью улучшить управляемость и отзывчивость.

В остальном Hyundai Creta Sport по технической части не изменилась. На местном рынке кроссовер доступен с 2-литровым двигателем, который может работать как на бензине, так и на этаноле. В первом случае его мощность составляет 156 л.с., во втором — 166 л.с. В качестве трансмиссии предлагается исключительно 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Кроме того, Hyundai Creta Sport получила новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, новые цвета окраски кузова, а в ее оснащение теперь входит цифровой приемник телесигнала.

Не исключено, что в будущем Hyundai Creta Sport появится и в России, правда, уже без телевизора.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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