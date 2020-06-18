Стали известны сроки появления новой Hyundai Creta в России

В российском представительстве Hyundai назвали сроки появления в стране кроссовера Creta второго поколения: это произойдет в середине 2021 года. Новинка будет отличаться по дизайну как от одноименной индийской модели, так и от китайского ix25

В Индии Hyundai Creta нового поколения уже продаётся и отличается от представленного ранее китайского ix25 радиаторной решёткой, дизайном 17-дюймовых дисков и написанием названия модели на двери багажника. Российская версия, вероятно, получит более запоминающуюся внешность, в линейку двигателей войдут «атмосферники» 1.6 и 2.0, а производство наладят на петербургском заводе Hyundai. Кроссовер будет базироваться на модернизированной платформе нынешней «Креты». Другие подробности о модели, предназначенной для нашей страны, появятся ближе к премьере.

Между тем, Creta – далеко не единственная новинка Hyundai, которая появится на российском рынке в обозримом будущем. Например, во второй половине 2020 года до дилеров доберётся большой восьмиместный кроссовер Palisade, который уже запатентовали в России. А осенью в продажу поступит седан Elantra нового поколения.