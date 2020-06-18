Автомобильный портал Motorpage
18 июн 2020

Стали известны сроки появления новой Hyundai Creta в России

Стали известны сроки появления новой Hyundai Creta в России
Автор фото: фирма-производитель

В российском представительстве Hyundai назвали сроки появления в стране кроссовера Creta второго поколения: это произойдет в середине 2021 года. Новинка будет отличаться по дизайну как от одноименной индийской модели, так и от китайского ix25

В Индии Hyundai Creta нового поколения уже продаётся и отличается от представленного ранее китайского ix25 радиаторной решёткой, дизайном 17-дюймовых дисков и написанием названия модели на двери багажника. Российская версия, вероятно, получит более запоминающуюся внешность, в линейку двигателей войдут «атмосферники» 1.6 и 2.0, а производство наладят на петербургском заводе Hyundai. Кроссовер будет базироваться на модернизированной платформе нынешней «Креты». Другие подробности о модели, предназначенной для нашей страны, появятся ближе к премьере.

Между тем, Creta – далеко не единственная новинка Hyundai, которая появится на российском рынке в обозримом будущем. Например, во второй половине 2020 года до дилеров доберётся большой восьмиместный кроссовер Palisade, который уже запатентовали в России. А осенью в продажу поступит седан Elantra нового поколения.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Creta

Стартовали продажи новой Hyundai Creta

11 марта 2020

Новая Creta для России: подробности

19 февраля 2020

Студенты заставят Hyundai Creta ездить с помощью силы мысли

07 ноября 2019
Hyundai ix25

Hyundai показал новое поколение кроссовера ix25

16 апреля 2019
hyundai creta diamond

Creta Diamond выйдет в ноябре

30 октября 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получит семиместную версию

22 октября 2018

 Новости Hyundai Creta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга
Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 4 9