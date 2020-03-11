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11 мар 2020

Стартовали продажи новой Hyundai Creta

Стартовали продажи новой Hyundai Creta
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль получил несколько новых стилистических решений и музыкальную комплектацию

Конечно, слово «новый» к этому автомобилю пока не очень применимо, так как изменения— минимальные и в основном снаружи. В частности, машина получит решетку радиатора с ячеистой структурой, которая должна приблизить стиль примелькавшегося кроссовера к автомобилям Hyundai последней волны. С рестайлингом появилась возможность заказать двухцветную окраску — любой цвет кузова + черная лакированная крыша.

Техническую начинку не тронули вовсе. Автомобилю по прежнему доступны двигатели 1.6 и 2.0 в сочетании с механической трансмиссией или автоматом, передним или полным приводом. Состав комплектаций не изменился, новой является только Style, она имеет помимо прочего обивку сидений кожзамом, медиасистему Yandex-авто с 7-дюймовым дисплеем, светодиодные задние фонари. Кроме того, со стартом обновленной Креты появилась спецкомплектация Би-2, которая отличается лишь особым внешним декором. Таких автомобилей будет выпущено всего 1000.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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