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7 ноя 2019

Студенты заставят Hyundai Creta ездить с помощью силы мысли

Студенты заставят Hyundai Creta ездить с помощью силы мысли

Группа студентов и сотрудников Московского политехнического университета занимается созданием сложной системы нейроимпульсов, которая позволит управлять машинами

«Подопытным кроликом» выступила Hyundai Creta. Для начала, исследователи решили научить машину понимать голосовые команды. Водителю останется лишь озвучить, куда ехать. После этого автомобиль проанализирует дорожную обстановку и с учетом показаний телеметрии выполнит маневрирование.

К этапу разработки нейроимпульсной технологии планируется перейти только в следующем году, и это будет очень ответственный шаг, так как ученым придется не только внедрить эту технологию в автомобиль, но и разработать само устройство, которое и будет считывать мозговые импульсы. Однако, разработчики видят большой потенциал в этих проектах и готовы приложить все усилия для скорого создания рабочего прототипа.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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