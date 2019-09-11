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11 сен 2019

Hyundai I10 получил приставку N, но спорта в нем мало

Hyundai I10 получил приставку N, но спорта в нем мало
Автор фото: фирма-производитель

Индекс «N» всегда принадлежал заряженным моделям марки. Правда, в последнее время, все они имеют дерзкую внешность, но динамическими характеристиками не блещут. Похоже, что новый I10N продолжит эту печальную традицию

При создании i10 N Line корейцы пошли по пути i30 N Line, Elantra GT N Line и Tucson N Line: у машины яркий внешний вид — спортивные бамперы и решетка радиатора с красными вставками, новые колеса R16, светодиодные полоски по углам решетки радиатора, шильдики N Line.  В салоне ярких акцентов не меньше:  новые сидения, новый руль и красные вставки на приборной панели.

Однако, когда мы заглядываем под капот, слово «спорт» начинает пугливо пятиться назад, пытаясь скрыться, так как литровый турбо-мотор мощностью в сто лошадиных сил явно не будет демонстрировать какой-либо мощной прыти. В тоже время, машинка, наверняка, не будет казаться и явным овощем, учитывая ее скромные габариты и сочетание двигателя с механической трансмиссией.  К слову, машина будет продаваться с еще  одним, более скромным мотором – 1,2-литровой атмосферной «четверкой» с распределенным впрыском, ее отдача составляет 84 л.с., работать она будет с 5-скоростной «механикой» или же с однодисковым «роботом». 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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