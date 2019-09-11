Hyundai I10 получил приставку N, но спорта в нем мало

Индекс «N» всегда принадлежал заряженным моделям марки. Правда, в последнее время, все они имеют дерзкую внешность, но динамическими характеристиками не блещут. Похоже, что новый I10N продолжит эту печальную традицию

При создании i10 N Line корейцы пошли по пути i30 N Line, Elantra GT N Line и Tucson N Line: у машины яркий внешний вид — спортивные бамперы и решетка радиатора с красными вставками, новые колеса R16, светодиодные полоски по углам решетки радиатора, шильдики N Line. В салоне ярких акцентов не меньше: новые сидения, новый руль и красные вставки на приборной панели.

Однако, когда мы заглядываем под капот, слово «спорт» начинает пугливо пятиться назад, пытаясь скрыться, так как литровый турбо-мотор мощностью в сто лошадиных сил явно не будет демонстрировать какой-либо мощной прыти. В тоже время, машинка, наверняка, не будет казаться и явным овощем, учитывая ее скромные габариты и сочетание двигателя с механической трансмиссией. К слову, машина будет продаваться с еще одним, более скромным мотором – 1,2-литровой атмосферной «четверкой» с распределенным впрыском, ее отдача составляет 84 л.с., работать она будет с 5-скоростной «механикой» или же с однодисковым «роботом».