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24 июл 2018

Hyundai i30 N Line: не только обвес!

Hyundai i30 N Line: не только обвес!
Автор фото: фирма-производитель

Премиальные автопроизводители частенько балуются с так называемыми «оптическими пакетами», когда для стандартных моделей предлагаются агрессивные аэродинамические обвесы от «заряженных» версий. В Hyundai тоже сделали свой вариант «Line», но пошли немного по другому пути.

«Заряженная» модель у корейцев всего одна: хот-хэтч i30 N, который собрал положительную критику и пользуется хорошим спросом на европейском рынке. Естественно, в Hyundai решили воспользоваться успехом. Так на свет появился Hyundai i30 N Line.

Аэродинамический обвес машины практически без изменений перекочевал на новинку с хот-хэтча. Здесь такие же спортивные бамперы с хромированными вставками, сзади есть диффузор, а также сдвоенные выхлопные трубы. Здесь также 18-дюймовые легкосплавные колеса со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4.

Но только «визуальными» изменениями корейцы не ограничились: у Hyundai i30 N перенастроены подвеска и рулевое управление. Двигателей для хэтчбека предлагается два: 1,4-литровый бензиновый турбомотор (140 л.с.) и 1,6-литровый турбодизель (136 л.с.).

В России ни i30 N, ни i30 N Line ждать не стоит. Hyundai сертифицировал для нашего рынка новое поколение i30, но так и не решился его толком продавать: некоторое время обычные хэтчбеки номинально присутствовали в прайс-листах дилеров.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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