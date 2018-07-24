Премиальные автопроизводители частенько балуются с так называемыми «оптическими пакетами», когда для стандартных моделей предлагаются агрессивные аэродинамические обвесы от «заряженных» версий. В Hyundai тоже сделали свой вариант «Line», но пошли немного по другому пути.

«Заряженная» модель у корейцев всего одна: хот-хэтч i30 N, который собрал положительную критику и пользуется хорошим спросом на европейском рынке. Естественно, в Hyundai решили воспользоваться успехом. Так на свет появился Hyundai i30 N Line.

Аэродинамический обвес машины практически без изменений перекочевал на новинку с хот-хэтча. Здесь такие же спортивные бамперы с хромированными вставками, сзади есть диффузор, а также сдвоенные выхлопные трубы. Здесь также 18-дюймовые легкосплавные колеса со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4.

Но только «визуальными» изменениями корейцы не ограничились: у Hyundai i30 N перенастроены подвеска и рулевое управление. Двигателей для хэтчбека предлагается два: 1,4-литровый бензиновый турбомотор (140 л.с.) и 1,6-литровый турбодизель (136 л.с.).

В России ни i30 N, ни i30 N Line ждать не стоит. Hyundai сертифицировал для нашего рынка новое поколение i30, но так и не решился его толком продавать: некоторое время обычные хэтчбеки номинально присутствовали в прайс-листах дилеров.

