Автомобильный портал Motorpage
26 мар 2018

Hyundai i30 N получит новую коробку передач

Hyundai i30 N получит новую коробку передач
Автор фото: фирма-производитель

Первый «горячий» хэтчбек компании Hyundai I30N делали в Европе, для Европы и с привлечением лучших специалистов, которых удалось перекупить у BMW M. Потому машина собрала очень хорошую европейскую прессу (у нас модель попросту не продается), что позволило говорить о ней, как о прямом конкуренте Volkswagen Golf GTI.

Однако, на достигнутом корейцы решили не останавливаться. Hyundai i30 N доступен в двух вариантах мощности и тут немецкому «горячему» хэтчбеку нечего противопоставить. С другой стороны, в активе у VW Golf GTI роботизированная коробка DSG с двумя сцеплениями. Она не только делает комфортными каждодневные поездки, но и позволяет сократить время между переключениями передач. А вот у Hyundai i30 N — есть исключительно «механика».

Дело в том, что у корейцев попросту не было преселектива, способного «переварить» высокий крутящий момент без последствий: серьезно снижался ресурс. Однако, корейцы и здесь добились большого прогресса.

Поэтому в следующем году Hyundai i30N получит версию с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В топовой 275-сильной версии хэтчбек разгоняется до «сотни» за 6,1 секунду, «робот» должен помочь снять как минимум одну десятую с этого времени. Плюс: более комфортные условия для водителя.

Машина уже готова, но с ее выводом решили повременить, так как в следующем году произойдет первый рестайлинг нынешнего i30. Соответственно и «робот» появится на обновленном i30 N
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai i30

Фастбэк Hyundai i30 получит N-версию

13 февраля 2018
Hyundai i30 N

Партию «заряженных» Hyundai i30 N раскупили за два дня

27 июля 2017
Hyundai i30 Fastback

Hyundai i30 обзавелся необычным вариантом кузова

14 июля 2017
Hyundai i30 N

Hyundai представил «заряженный» i30

14 июля 2017
Hyundai i30 N

Hyundai i30 N получит настраиваемую отдачу

10 июля 2017
Hyundai i30

Hyundai назвала сроки появления нового i30 в России

04 июля 2017

 Новости Hyundai I30

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz CLS-Class - спортивное настроение: mercedes-benz cls 2019
Тест драйв
21 марта 2018

Mercedes-Benz CLS-Class
"Спортивное настроение: Mercedes-Benz CLS"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5