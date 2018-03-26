Первый «горячий» хэтчбек компании Hyundai I30N делали в Европе, для Европы и с привлечением лучших специалистов, которых удалось перекупить у BMW M. Потому машина собрала очень хорошую европейскую прессу (у нас модель попросту не продается), что позволило говорить о ней, как о прямом конкуренте Volkswagen Golf GTI.

Однако, на достигнутом корейцы решили не останавливаться. Hyundai i30 N доступен в двух вариантах мощности и тут немецкому «горячему» хэтчбеку нечего противопоставить. С другой стороны, в активе у VW Golf GTI роботизированная коробка DSG с двумя сцеплениями. Она не только делает комфортными каждодневные поездки, но и позволяет сократить время между переключениями передач. А вот у Hyundai i30 N — есть исключительно «механика».

Дело в том, что у корейцев попросту не было преселектива, способного «переварить» высокий крутящий момент без последствий: серьезно снижался ресурс. Однако, корейцы и здесь добились большого прогресса.

Поэтому в следующем году Hyundai i30N получит версию с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В топовой 275-сильной версии хэтчбек разгоняется до «сотни» за 6,1 секунду, «робот» должен помочь снять как минимум одну десятую с этого времени. Плюс: более комфортные условия для водителя.

Машина уже готова, но с ее выводом решили повременить, так как в следующем году произойдет первый рестайлинг нынешнего i30. Соответственно и «робот» появится на обновленном i30 N

