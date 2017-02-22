Южнокорейская компания Hyundai официально представила новую генерацию универсала i30.

За пару недель до открытия Международного автосалона в Женеве, который откроет свои двери для посетителей 7-ого марта, южнокорейский автопроизводитель рассекретил один из своих экспонатов для выставки – новое поколение универсала i30.

После смены поколения универсал стал несколько больше своего предшественника. Так, габаритные размеры автомобиля составляют – 4 585 мм в длину (+245 мм), 1 795 мм в ширину и 1 465 мм в высоту (+10 мм). Размер колесной базы – 2 650 мм. Благодаря таким габаритам, Hyundai i30 обладает достаточно внушительным багажным отделением. При разложенных креслах заднего ряда полезный объем багажника составляет 602 литра, если же их сложить, то объем увеличивается до 1 650 литров.

Моторная гамма универсала составлена из пяти силовых агрегатов – это литровый бензиновый T-GDI мощностью 120 л.с., 1,4-литровый мотор с отдачей 140 л.с., а также три 1,6-литровых двигателя на 95 л.с., 110 л.с. и 136 л.с.. В зависимости от комплектации, они смогут работать в паре как с шестиступенчатой механической КПП, так и с семиступенчатой роботизированной КПП с системой двойного сцепления.

В списке технического оснащения модели значатся: камера заднего вида, оптика со светодиодной «начинкой», система адаптивного освещения, система круиз-контроля, система определения усталости водителя, система слежения за «мертвыми» зонами, а также современный информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, встроенной навигацией и поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay.