Автомобильный портал Motorpage
28 авг 2025

Hyundai готовит субкомпактный электрокар Ioniq 2

Hyundai готовит субкомпактный электрокар Ioniq 2
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai показала первый тизер будущего субкомпактного электромобиля. Предполагается, что это концепт новой модели Ioniq 2, которая станет самой маленькой в линейке бренда

По снимкам видно, что новинка получит светодиодные полосы, достаточно широкие колесные арки и небольшой спойлер в виде утиного хвоста. Очевидно, что в Hyundai решили сделать ставку на образ стильного городского хэтчбека с легким спортивным стилем. Однако, возможно, серийная версия будет попроще.

По слухам, «младший Ioniq» разделит платформу с кроссоверами Kia EV2 и EV3. Это значит, что можно ожидать электромотор мощностью до 201 л.с. и батарею емкостью 58,3 кВт*ч. Главными конкурентами на европейском рынке будут Renault 5 E-Tech и Peugeot e-208 и китайский BYD Dolphin. Старт продаж Ioniq 2 запланирован на первую половину 2026 года.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

Последние новости

...

Hyundai зарегистрировала в России загадочную модель Leonis

14 августа 2025

Hyundai нашел способ наладить поставки в Россию в обход санкций

27 июня 2025
Hyundai Ioniq 9

Hyundai запатентовала в России большой кроссовер. Ждем полноценное возвращение?

14 апреля 2025
Hyundai Insteroid Drift Mode

Городской электрокар Hyundai Inster превратили в дрифт-монстра

02 апреля 2025
Hyundai Ioniq 9 (2026)

Руководство Hyundai уверено, что новые тарифы Дональда Трампа не затронут компанию

24 марта 2025
Hyundai N Sport

Hyundai хочет выпускать еще больше спорткаров

05 марта 2025

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность?
Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
Changan CS95 - changan cs95 (2023) обновление флагмана
Тест драйв
22 августа 2025

Changan CS95
"Обновление флагмана"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 7 9