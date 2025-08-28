Hyundai готовит субкомпактный электрокар Ioniq 2

Hyundai показала первый тизер будущего субкомпактного электромобиля. Предполагается, что это концепт новой модели Ioniq 2, которая станет самой маленькой в линейке бренда

По снимкам видно, что новинка получит светодиодные полосы, достаточно широкие колесные арки и небольшой спойлер в виде утиного хвоста. Очевидно, что в Hyundai решили сделать ставку на образ стильного городского хэтчбека с легким спортивным стилем. Однако, возможно, серийная версия будет попроще.

По слухам, «младший Ioniq» разделит платформу с кроссоверами Kia EV2 и EV3. Это значит, что можно ожидать электромотор мощностью до 201 л.с. и батарею емкостью 58,3 кВт*ч. Главными конкурентами на европейском рынке будут Renault 5 E-Tech и Peugeot e-208 и китайский BYD Dolphin. Старт продаж Ioniq 2 запланирован на первую половину 2026 года.