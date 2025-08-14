Hyundai зарегистрировала в России загадочную модель Leonis

В базе Федерального института промышленной собственности появилась заявка от Hyundai Motor Company на регистрацию товарного знака Leonis. Права на это имя закреплены за корейским автопроизводителем по широкому перечню категорий: от легковых автомобилей до автобусов и грузовиков

В нынешней линейке Hyundai модели с таким названием нет. Впервые имя Leonis всплыло в 2018 году, когда его планировали использовать для субкомпактного кроссовера длиной около четырех метров. Тогда товарный знак был зарегистрирован в США, однако до конвейера проект так и не дошел.

Регистрация Leonis в России стала не первым подобным шагом бренда. Ранее Hyundai оформила права на названия Palibrus и Verna. Последнее знакомо на зарубежных рынках как имя модели, которая в России продавалась под названием Hyundai Solaris.

Пока автопроизводитель не раскрывает, появится ли Leonis в модельной линейке и каким именно будет автомобиль с этим названием.

