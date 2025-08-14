Автомобильный портал Motorpage
14 авг 2025

Hyundai зарегистрировала в России загадочную модель Leonis

Hyundai зарегистрировала в России загадочную модель Leonis
Автор фото: фирма-производитель

В базе Федерального института промышленной собственности появилась заявка от Hyundai Motor Company на регистрацию товарного знака Leonis. Права на это имя закреплены за корейским автопроизводителем по широкому перечню категорий: от легковых автомобилей до автобусов и грузовиков

В нынешней линейке Hyundai модели с таким названием нет. Впервые имя Leonis всплыло в 2018 году, когда его планировали использовать для субкомпактного кроссовера длиной около четырех метров. Тогда товарный знак был зарегистрирован в США, однако до конвейера проект так и не дошел.

Регистрация Leonis в России стала не первым подобным шагом бренда. Ранее Hyundai оформила права на названия Palibrus и Verna. Последнее знакомо на зарубежных рынках как имя модели, которая в России продавалась под названием Hyundai Solaris.

Пока автопроизводитель не раскрывает, появится ли Leonis в модельной линейке и каким именно будет автомобиль с этим названием.
 

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...

Hyundai нашел способ наладить поставки в Россию в обход санкций

27 июня 2025
Hyundai Ioniq 9

Hyundai запатентовала в России большой кроссовер. Ждем полноценное возвращение?

14 апреля 2025
Hyundai Insteroid Drift Mode

Городской электрокар Hyundai Inster превратили в дрифт-монстра

02 апреля 2025
Hyundai Ioniq 9 (2026)

Руководство Hyundai уверено, что новые тарифы Дональда Трампа не затронут компанию

24 марта 2025
Hyundai N Sport

Hyundai хочет выпускать еще больше спорткаров

05 марта 2025
Hyundai Palisade (2025)

Представлен большой кроссовер Hyundai Palisade нового поколения

09 декабря 2024

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны
Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 3 1