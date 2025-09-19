Автомобильный портал Motorpage
19 сен 2025

Hyundai готовит к 2030 году более семи «заряженных» N-версий

Автор фото: фирма-производитель

После дебюта электрического Ioniq 6 N компания подтвердила планы значительно расширить спортивную линейку. К концу десятилетия в модельном ряду будет свыше семи N-версий

Сегодня в линейке N пять автомобилей: компактные i20 N и i30 N, седан Elantra N, а также два электрокроссовера Ioniq 5 N и Ioniq 6 N. На подходе серийная версия концепта N Vision 74, которая может стать либо имиджевым суперкаром ограниченного тиража, либо новым флагманом бренда.

Среди потенциальных новичков эксперты называют гибридный Kona N, спортивную версию Tucson, а также Ioniq 3 N, который займет место Veloster. Не исключено и появление Ioniq 9 N, особенно учитывая, что у Kia уже есть «заряженный» кроссовер EV9 GT.

Важно отметить, что речь идет именно о полноценной линейке N, а не об упрощенных версиях N Line, сопоставимых с пакетами M Sport у BMW.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

