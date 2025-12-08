Hyundai готовит к производству многофункциональный ровер MobED

Это компактный ровер-доставщик, предназначенный для автоматизации различных сервисов в городской среде. Серийное производство компания планирует развернуть в первой половине 2026 года

Главной особенностью MobED стала подвеска с индивидуальным управлением каждым колесом. Электроника регулирует угол поворота и высоту, что позволяет легче преодолевать небольшие дорожные препятствия.

Hyundai представила две модификации: Basic и Pro. Первая имеет длину 1150 мм и высоту 430 мм. Грузоподъемность – до 57 кг. Модель Pro выше на 220 мм, но может перевозить до 47 кг груза. Разницу компенсирует “умная” начинка с камерой, лидаром и программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта.