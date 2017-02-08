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8 фев 2017

Infiniti готовится к выпуску серийной версии кроссовера QX50

Infiniti готовится к выпуску серийной версии кроссовера QX50
Автор фото: неткаршоу.ком

Премиальный суббренд японской компании NissanInfiniti – готовится к запуску в серию концептуального кроссовера QX50. Один из испытательных образцов был замечен журналистами во время дорожных тестов в США.

Концептуальная версия японского кроссовера впервые была представлена широкой публике в начале года в рамках Международного автосалона в Детройте. И, судя по снимкам, многие дизайнерские решения, использованные в концепте, перекочевали, как минимум, в предсерийную версию. В частности, сквозь моночерный камуфляж отчетливо проглядывают светодиодные фары, массивные колесные арки и панорамная крыша.

О технической составляющей автомобиля, к сожалению, пока ничего неизвестно. Однако, по мнению некоторых экспертов, под капотом автомобиля установлена новая разработка японских инженеров – бензиновый двигатель VC-Turbo, в конструкции которого была применена система регулирования высоты хода поршней.

Благодаря этой системе его рабочий объем и степень сжатия могут варьироваться в довольно широком диапазоне. По словам разработчиков, этот двигатель способен обеспечивать как минимально возможный уровень потребления топлива (при коэффициенте сжатия 14:1), так и лучшие динамические характеристики (при коэффициенте сжатия 8:1). Отдача такого силового агрегата составляет 272 л.с. (390 Нм), а максимальный рабочий объем – 2,0 литра.

Относительно даты его официальной презентации пока неизвестно ничего. По словам руководителя Infiniti Роланда Крюгера, из-за огромного объема работ, который предстоит проделать специалистам компании, очень трудно обозначить даже примерные сроки его появления. Впрочем, эксперты полагают, что новинка может увидеть свет уже в будущем году.

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При написании новости использовалась информация:
Мотор, Auto Express, Autonews

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