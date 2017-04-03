Компания Infiniti анонсировала премьеру внедорожника Infiniti QX Monograph. Единственное изображение сопровождалось тесктом: «Грандиозная премьеря. 11 апреля 2017 года в Нью-Йорке»

Судя по всему, речь идет об обновленном внедорожнике Infiniti QX80, самой большой модели в линейке премиального бренда. Судя по тизеру, внедорожник ждет серьезное изменение передней части. У него появится новая более агрессивная радиаторная решетка, изменится форма фар, которые станут светодиодными и «переедут» чуть выше. Также, поменяет форму передний бампер.

Ранее представители компании говорили о том, что хотят как можно сильнее дифференцировать Ifniniti QX80 от соплатформенного Nissan Armada нового поколения.

Никаких технических подробностей об обновленном Infiniti QX80 пока нет. Вероятнее всего он сохранит 5,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 405 л.с. и 7-ступенчатый «автомат». Нынешнее поколение Infiniti QX80 представлено на российском рынке в двух комплектациях по цене от 4 955 000 рублей.