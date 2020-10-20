Автомобильный портал Motorpage
20 окт 2020

Infiniti начала продажи обновленного внедорожника QX80 в России

Infiniti начала продажи обновленного внедорожника QX80 в России
Автор фото: фирма-производитель

Марка Infiniti объявила о старте приема заказов в России на обновленный большой внедорожник QX80 2020 модельного года

Основные изменения коснулись салона внедорожника, где появился совершенно новый информационно-развлекательный комплекс с двумя раздельными сенсорными дисплеями диагональю 7 и 8 дюймов, более мощным процессором и увеличенным объемом оперативной памяти. Плюс ко всему Infiniti QX80 получил усовершенствованный Bluetooth-модуль, систему голосового управления, распознающую до 6 тыс. команд, а также настраиваемый семидюймовый дисплей на приборной панели.

Как и прежде, Infiniti QX80 доступен с безальтернативным 5,6-литровым двигателем V8, выдающим 405 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль массой 2,5 тонны способен ускоряться до 100 км/ч за 7,5 секунды.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX80

Infiniti привезла в Россию флагманский внедорожник. Но цену не говорит

01 июня 2018
Infiniti QX80

Обновленный Infiniti QX80 подорожал в России почти на миллион

18 апреля 2018
Infiniti QX80

Infiniti представила обновленный флагманский внедорожник

13 ноября 2017
Infiniti QX80

Infiniti назвала дату премьеры обновленного QX80

13 октября 2017
Infiniti QX80

Infiniti QX80 сохранит раму и двигатель V8

11 мая 2017
Infiniti QX80 Monograph 2017

Infiniti рассекретила предвестника нового QX80

12 апреля 2017

 Новости Infiniti QX80

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - kia k5 2021 космос становится ближе Тест драйв
19 октября 2020

KIA K5
"Космос становится ближе"
Lada Largus Cross - lada largus cross quest (2020) задал загадку о будущем модели
Тест драйв
16 октября 2020

Lada Largus Cross
"Quest задал загадку о будущем модели"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"
Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 2020 заставит забыть прошлое
Тест драйв
12 октября 2020

Land Rover Defender 110
"Land Rover Defender заставит забыть прошлое"

Написано новостей:

2 6 9 0 8