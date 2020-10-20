Infiniti начала продажи обновленного внедорожника QX80 в России

Марка Infiniti объявила о старте приема заказов в России на обновленный большой внедорожник QX80 2020 модельного года

Основные изменения коснулись салона внедорожника, где появился совершенно новый информационно-развлекательный комплекс с двумя раздельными сенсорными дисплеями диагональю 7 и 8 дюймов, более мощным процессором и увеличенным объемом оперативной памяти. Плюс ко всему Infiniti QX80 получил усовершенствованный Bluetooth-модуль, систему голосового управления, распознающую до 6 тыс. команд, а также настраиваемый семидюймовый дисплей на приборной панели.

Как и прежде, Infiniti QX80 доступен с безальтернативным 5,6-литровым двигателем V8, выдающим 405 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль массой 2,5 тонны способен ускоряться до 100 км/ч за 7,5 секунды.