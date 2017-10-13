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13 окт 2017

Infiniti назвала дату премьеры обновленного QX80

Infiniti назвала дату премьеры обновленного QX80
Автор фото: фирма-производитель

Эту модель в народе называют «бегемотом» за его огромные размеры и похожий дизайн. Причем, судя по всему, покупателям это нравится, так как обновление большого внедорожника Infiniti QX80 будет небольшим. Машину официально представят 14 ноября этого года на мотор-шоу в Дубае.

Судя по первым тизерам ему добавят немного лоска. По сути все значимые изменения коснутся радиаторной решетки и фар. Кроме того, некоторые черты он позаимствует у более компактных кроссоверов QX60 и QX30. В целом, машина будет практически неотличима от концепта Monograph, который Infiniti показывала в апреле этого года на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Технических изменений не ожидается вовсе: QX80 останется на базе нынешнего Nissan Patrol с его рамной конструкцией. Сохранит машина и 5,6-литровый двигатель V8, который выдает 405 л.с. Такой мотор нормально воспринимается на тех рынках, где QX80 представлен: в Северной Америке и странах Ближнего Востока. Ну и, конечно же, в России.

В салоне ожидается появление некоторых технологических новшеств, материалы отделки должны стать роскошнее, а оснащение богаче. Кроме того, Infiniti QX80 должен получить все самые современные системы безопасности.

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При написании новости использовалась информация:
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