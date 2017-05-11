В компании Infiniti решили не экспериментировать при обновлении с флагманским внедорожником QX80: он сохранит рамную конструкцию и нынешний 5,6-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 405 л.с.

«Это очень удачная конструкция. Если вы посмотрите на вместимость машины, то поймете, что ее силовой агрегат соответствует требованиям рынка», — заявил глава Infiniti Роланд Крюгер в интервью изданию MotorTrend. При этом он не исключил, что в гамме появится и вариант с 3-литровым двигателем V6, оснащенным двойным турбонаддувом. Такой силовой агрегат используется на седане Q50 и купе Q60. Его мощность составляет 405 л.с.

Внешне модель претерпит эволюционные изменения и будет выполнена в духе концепта Infiniti QX80 Monograph, который показали в прошлом месяце на мотор-шоу в Нью-Йорке. Облик внедорожника сохранил преемственность поколений благодаря акцентам в духе Infiniti QX Sport Inspiration. У него трехмерная радиаторная решетка, узкие фары со светодиодными блоками в виде клавиш пианино (они могут зажигаться по отдельности), затемненные передние стойки и 24-дюймовые колеса. Дизайнеры говорят, что при создании концепта вдохновлялись работами Родена и Микеланджело. Точные размеры концепта неизвестны, представители компании говорят о том, что он длиннее пяти метров и шире двух метров.

Нынешнее поколение Infiniti QX80 представлено в России с 5,6-литровым мотором и 8 ступенчатым «автоматом» по цене от 4 170 000 рублей.