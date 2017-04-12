На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал концепт Infiniti QX80 Monograph

Фактически, это предвестник нового поколения флагманского внедорожника японской компании. Дизайн концепта разрабатывали в японской студии Infiniti.

Облик внедорожника сохранил преемственность поколений, благодаря акцентам в духе Infiniti QX Sport Inspiration. У него трехмерная радиаторная решетка, узкие фары со светодиодными блоками в виде клавиш пианино (они могут зажигаться по отдельности), затемненные передние стойки и 24-дюймовые колеса. Дизайнеры говорят, что при создании концепта вдохновлялись работами Родена и Микеланджело. Точные размеры концепта неизвестны, представители компании говорят о том, что он длиннее пяти метров и шире двух метров.

Следующее поколение Infiniti QX80 лишится 5,6-литрового атмосферного двигателя, он уступит место 3-литровому двигателю с турбонаддувом мощностью 405 л.с., которым сегодня оснащаются седаны Q50 и купе Q60.

Вероятнее всего, новое поколение Infiniti QX80 дебютирует в следующем году. Причем для премьеры может быть выбрано мотор-шоу в Дубае: Ближний Восток является крупнейшим рынком для QX80.

Нынешнее поколение Infiniti QX80 представлено в России с 5,6-литровым мотором и 8 ступенчатым «автоматом» по цене от 4 170 000 рублей.