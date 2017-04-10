Компания Infiniti поделилась первыми подробностями о концепте QX80 Monograph, который будет полностью рассекречен на этой неделе в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке. Концепт: предвестник серийной версии флагманского внедорожника Infiniti QX80 нового поколения, который должен дебютировать либо в конце этого, либо в начале следующего года

Дизайн концепта разрабатывался в японской студии Infiniti. В компании сохранили преемственность в облике, но передняя часть внедорожника решена в стиле концепта QX Sport Inspiration. У концепта большая радиаторная трехмерная радиаторная решетка, узкие светодиодные фары и массивный бампер с большими воздухозаборниками. В компании говорят, что Infiniti QX80 Monograph демонстрирует дальнейшее развитие в сегменте премиальных кроссоверов.

Технические детали пока не обнародованы. Известно лишь, что следующее поколение лишится 5,6-литрового двигателя, он уступит место наддувному V6, которым сегодня оснащаются серийные версии Q50 и Q60.

Нынешнее поколение Infiniti QX80 представлено на российском рынке по цене от 4 миллионов 170 тысяч рублей.