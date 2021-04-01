Стартовали продажи нового Isuzu D-Max

Автомобиль построен на модернизированной платформе предшественника, однако обладает уникальным дизайном

Да, в техническом плане перед нами старый D-Max. Хотя, строго говоря, «тележку» доработали – уменьшили количество рессор, а сама рама получила более крупные лонжероны. Стандартный трехлитровый дизельный двигатель был также модернизирован – он получил новую турбину, в результате чего его мощность увеличилась со 175 до 190 лошадиных сил. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» и «автомат» с аналогичным количеством диапазонов.

При этом дизайн у пикапа полностью новый – кузовные панели уникальные, хотя каркас кабины остался прежним. Что касается комплектаций, то их будет ровно семь. В зависимости от оснащения пикап может быть оснащен такими опциями как мониторинг слепых зон, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.